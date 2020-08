Stand: 06.08.2020 09:38 Uhr - NDR 90,3

Attacke mit Eisenstange: Zwei Männer vor Gericht

Eine tätliche Auseinandersetzung unter Bauunternehmern beschäftigt ab heute das Hamburger Landgericht. Dort sind zwei Männer wegen versuchten Mordes angeklagt, die einen Mann im Februar in Hamburg-Bramfeld schwer verletzt haben sollen.

Die 28 und 39 Jahre alten Angeklagten sollen den anderen Bauunternehmer in der Tiefgarage unter seinem Wohnhaus in der Bramfelder Chaussee abgefangen haben. Laut Staatsanwältin Liddy Oechtering haben die beiden im Ermittlungsverfahren keine Angaben darüber gemacht, was genau der Hintergrund war. Offenbar ging es darum, dass der überfallene Bauunternehmen einem der Angeklagten Bauarbeiter abgeworben haben soll. Außerdem soll er Dokumente besessen haben, die die beiden haben wollten.

Mit Kuhfuß auf Opfer eingeschlagen

In der Tiefgarage sollen sie plötzlich eine Eisenstange, einen sogenannten Kuhfuß, hervorgeholt und damit auf den Kopf ihres Opfers eingeschlagen haben. Sie sollen erst aufgehört haben, als ein Nachbar die Tiefgarage betrat. Der Bauunternehmer erlitt lebensgefährliche Hirnverletzungen. Das Landgericht wird bis Anfang September über den Fall verhandeln.

