Attacke auf Zweijährige in Rahlstedt: Hund wird eingeschläfert Stand: 07.06.2022 15:47 Uhr Ein zwei Jahre altes Mädchen ist am Montag in einer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt von einem Hund angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden.

Bei der Polizei ging am Montagnachmittag ein Notruf ein: Anwohnende hatten Schreie aus einer Wohnung in der Straße Am Knill gehört. Als die Polizisten und Polizistinnen eintrafen, trafen sie die Mutter und die Großmutter des Mädchens an, die versuchten, den Beiß-Angriff auf das Kleinkind zu stoppen. Mit Hilfe der Polizei gelang es den Frauen schließlich, das Kind von dem aggressiven Tier zu befreien.

Mädchen schwer am Kopf verletzt

Das Mädchen erlitt lebensgefährliche Gesichts- und Kopfverletzungen. Mit einer Notoperation konnte der Zustand des Kindes stabilisiert werden. Auch die Oma des Kindes wurde von dem Hund gebissen. Sie erlitt Wunden an den Beinen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Rasse steht nicht auf der Liste gefährlicher Hunde

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Besitzer des Hundes ein Familienangehöriger, der das Tier zur Pflege bei seiner 31-jährigen Nichte abgegeben hatte. Entgegen früherer Angaben handelt es sich bei dem Tier nicht um einen Pitbull, sondern um einen Old-English-Bulldog - eine Rasse, die nicht auf der Liste der gefährlichen Hunde in Hamburg steht. Der Hund ist inzwischen ins Tierheim gekommen und wird dort von einem Tierarzt des Bezirksamts Wandsbek eingeschläfert.

