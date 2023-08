Asphaltierungsarbeiten auf der A1 sorgen für Behinderungen Stand: 13.08.2023 20:49 Uhr In der neuen Woche gibt es in Hamburg erneut Engpässe auf den Autobahnen. Die A1 ist vor allen Dingen nachts betroffen, die A7 hingegen auch tagsüber. Der Reiseverkehr muss mit Behinderungen rechnen.

Auf der Autobahn 1 wird es ernst: An den kommenden vier Wochenenden baut die Autobahn GmbH sogenannten Flüsterasphalt ein - und zwar zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und Billstedt. Auf den ersten Blick sieht die Fahrbahn zwar noch ganz gut aus, doch tatsächlich löst sich die Oberfläche ab. Der hier eingebaute offenporige Asphalt - kurz OPA - ist zehn Jahre alt, zwei mehr als ursprünglich geplant. Würde er jetzt nicht ausgetauscht werden, ginge der Verschleiß immer schneller voran.

Zur Vorbereitung der Arbeiten steht in der kommenden Woche auf der A1 zwischen 21 und 5 Uhr immer nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Ab Freitagabend ist das ganze Wochenende lang nur ein einziger Fahrstreifen frei für die Heimkehrenden von der Ostsee. Zudem sind nur zwei Fahrstreifen Richtung Norden frei. Staus Richtung Süden sind unvermeidlich.

Arbeiten müssen bei Trockenheit durchgeführt werden

Dass die Arbeiten jetzt in der Urlaubszeit stattfinden, hat gute Gründe: Der Flüsterasphalt darf nur bei Trockenheit verlegt werden, sagte Autobahn-Sprecherin Karina Fischer dem NDR Hamburg Journal. "Das in den September oder Oktober zu legen, wo das Wetter immer sehr ungewiss ist, das wäre sehr risikoreich. Deshalb mussten wir leider in Kauf nehmen, dass wir den Reiseverkehr damit ein bisschen torpedieren", so Fischer. Das sei ihrem Unternehmen durchaus bewusst. Weil es für die Arbeiten trocken sein muss, wird auch erst am Donnerstag anhand des Wetterberichts entschieden, ob es am Wochenende tatsächlich losgehen kann.

Standstreifen wurden schon asphaltiert

Um die Hauptbauphase zu entzerren, wurden in den vergangenen zwei Wochen schon die Standstreifen mit herkömmlichem Asphalt erneuert. Denn der spezielle Flüsterbelag muss in einem Stück auf der gesamten Fahrbahnbreite eingebaut werden - das heißt, es muss die komplette Fahrtrichtung gesperrt werden.

Einschränkungen auf der A7

Auch auf der A7 gibt es diese Woche Einschränkungen. Ab Dienstagmorgen um 5 Uhr ist die Richtungsfahrbahn Flensburg vom Elbtunnel bis Othmarschen nur zweispurig befahrbar. Das dauert drei Tage lang bis Donnerstagabend. Dort in Othmarschen wird gerammt, aus Lärmschutzgründen ist das nachts verboten.

