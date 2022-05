Asphaltierungsarbeiten: Behinderungen auf der A7 in Hamburg Stand: 07.05.2022 08:23 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in den kommenden Tagen auf der A7 in Hamburg mit Behinderungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten, die zeitweise auch zu Streckensperrungen führen.

Auf der Autobahn 7 werden bis zum 23. Mai zwischen der Anschlusstelle Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest umfangreiche Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Dort soll sogenannter Flüsterasphalt aufgebracht werden. Die A7 ist in diesem Abschnitt dann zum Teil nur auf jeweils zwei Spuren befahrbar. Dadurch werde sich die Kapazität der Strecke erheblich vermindern, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord.

Um die Arbeiten vorzubereiten, werden an diesem Wochenende bis Montag um 9 Uhr zeitweise Fahrbahnen und Autobahnauffahrten gesperrt. Entsprechende Umleitungen sollen ausgeschildert sein.

Am Sonnabend Rücksichtnahme auf HSV-Spiel

Von Freitagabend bis Sonnabendmorgen war die A7 zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlusstelle Hamburg-Volkspark Richtung Süden gesperrt. Am Sonnabend und Sonntag stehen jeweils von 9 Uhr bis 21 Uhr zwei Fahrstreifen Richtung Süden und drei Fahrstreifen Richtung Norden zur Verfügung und alle Anschlussstellen sind frei. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird der Abschnitt in Richtung Norden von 21 bis 9 Uhr auf eine Fahrspur verengt. Zudem wird die Ausfahrt Hamburg-Volkspark in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Am Sonnabend wird auf das Heimspiel des Hamburger SV im Volksparkstadion Rücksicht genommen, damit die Anfahrt und Abfahrt der Besucherinnen und Besucher gewährleistet ist.

Nacht zum Montag: Sperrung Richtung Norden

Von Sonntag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr wird die A7 zum Abschluss der Vorbereitungen zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Zudem sind die Autobahnauffahrten Hamburg-Volkspark und Hamburg-Stellingen in Richtung Norden nicht befahrbar.

