Stand: 30.05.2022 20:27 Uhr Asklepios Westklinikum Hamburg: Zimmerbrand - Patientin entwischt

In einem Zimmer in der geschlossenen Psychiatrie des Asklepios Westklinikums Hamburg in Rissen hat es am Montagnachmittag gebrannt. Einer Patientin sei es im Zuge des Feuerwehreinsatzes gelungen, von dort zu entwischen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ihr werde gesucht. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 30.05.2022 19:30