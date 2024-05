Stand: 25.05.2024 17:45 Uhr Asiamarkt in Eilbek brennt aus

Ein Asiamarkt in Eilbek ist in der Nacht zu Sonnabend vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr brauchte über zwei Stunden, um den Brand zu löschen. Eine halbe Stunde vor Mitternacht ging die Meldung bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzleute ankamen, stand das Geschäft in der Straße Hirschgraben bereits voll in Brand. Die Schaufensterscheiben waren zu Bruch gegangen, Flammen schlugen aus dem Dach und aus den gesprungenen Fenstern. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Geschäft ist völlig zerstört. Vor Ort übernahm die Polizei die Ermittlungen der Brandursache. Sie dauern noch an. Brandstiftung kann noch nicht ausgeschlossen werden.

