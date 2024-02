Stand: 06.02.2024 20:13 Uhr Arzthelferinnen für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen

Weil Arzthelferinnen und -helfer zum Warnstreik aufgerufen sind, können sich Arbeitsabläufe in Arztpraxen am Donnerstag verzögern. Erstmals in der Verbandsgeschichte seien die bundesweit 330.000 Medizinischen Fachangestellten in der ambulanten Patientenversorgung aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, sagte eine Sprecherin des Verbands medizinischer Fachberufe (vmf) am Dienstag. In den Tarifverhandlungen wollen sie so den Druck auf die Arbeitgeber verstärken, um mehr Gehalt zu bekommen. In Hamburg und anderen Städten sind Kundgebung geplant.

