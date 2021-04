Social Media bei der Bundestagwahl: Wie der Wahlkampf persönlich wird

Die Corona-Pandemie beeinflusst natürlich auch den Wahlkampf der Bundestagswahl, der sehr viel digitaler werden wird.

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram werden für die Parteien und Politiker*innen bei der Bundestagswahl 2021 eine wichtige Rolle spielen um ihre potentiellen Wähler*innen zu erreichen. Denn um Nähe und Vertrauen aufzubauen, wird alles was im richtigen Leben nicht mehr funktioniert in den digitalen Raum verlagert und da eignet sich Social Media besonders gut.

Der Kampf um die Stimmen von Wählerinnen und Wählern findet 2021 also weniger an Walkampfständen auf dem Marktplatz statt, sondern auf Smartphones und Desktops.

Die Parteien in Hamburg benutzen ähnliche Mittel um ihre Wählerinnen und Wähler zu erreichen: Zitattafeln in Parteifarben, Werbung für Online Events, kurze Videos mit Wahlversprechen. Live Events auf Zoom oder Instagram.

Festhalten kann man: alle Parteien sind auf Social Media aktiv, kommen aber auf den verschiedenen Kanälen unterschiedlich gut an:

Auf Instagram sind die Grünen aus Hamburg mit 4800 Abonnent*innen Spitzenreiter (sie posten regelmäßig hochwertigen Content) gefolgt von der SPD und der CDU. Auf Facebook sind die konservativen Hamburger Parteien gefragt. Vor allem die AfD nutzt das soziale Medium und hat 23.000 Abonnent*innen.

Trotzdem kann man festhalten, dass die Parteiprofile auf Bundesebene deutlich besser laufen: hier haben die Grünen auf Instagram zum Beispiel 136.000 Follower.

Aber selbst das ist noch kein Vergleich zu Lifestyle und Mode Profilen, die einfach deutlich besser auf Instagram laufen: Die Hamburger Influencerin Caro Daur zum Beispiel hat 2,8 Mill. Follower.

Insgesamt haben es Parteien auf Social Media deutlich schwerer als Politiker*innen, wie uns der Politkberater Bendix Hügelmann erzählt.Ich glaube, dass so ein Parteiaccount es (aus den eben schon genannten Gründen) es immer schwerer hat, weil Absender nicht klar ist/bisschen dröge ist/ weil es um politische Inhalte gehen soll, aber so ist das halt 13:17

04:49 Das macht es aber für Politiker und Politikerinnen umso interessanter sich in Social Media zu präsentieren, weil ich dort Möglichkeit habe als interessierter Bürger mir davon ein Bild zu machen, was treibt diese Person an, warum will die Person von mir mein Vertrauen, meine Stimme bei der Bundestagswahl bei der Landtagswahl haben 05:08

Es gibt ein paar sehr schöne und interessante Beispiele wo man sehen kann wie sich Politiker*innen als Mensch und Personenmarke inszenieren. Das ist aus meiner Sicht, der zentrale Trend was Instagram 2021 im Wahljahr 2021 betrifft, also der Aufbau einer Person-Marke wenn man so will. 09:01

Besser erreichen Politiker*innen ihre Wähler und Wählerinnen also wenn sie einzeln auftreten: so hat Hamburgs 1. Bürgermeister Peter Tschentscher mit 13.000 Instagram-Abonnent*innen zum Beispiel deutlich mehr Follower als der Hamburger Partei Account der SPD. Ebenso die Linken-Politikerin Cansu Özdemir, die mit mehr als 27.000 Followern auf Twitter sogar mehr Follower hat als der Bürgermeister. Auch Nachwuchspolitikerinnen wie Ria Schröder von der FDP beherrschen die Kombi aus politischen und persönlichen Botschaften auf Social Media.

Clip 17: 06:53: Genau diese Mischung zwischen gezieltem Setzen von politischen Themen aber auch der Inszenierung als Mensch und auf Möglichkeit auf einer emotionalen Ebene sich einen Eindruck zu verschaffen mit wem habe ich es hier zu tun, das ist eine der zentralen Aufgabe, die sich Nachwuchspolitker*innen und erfahrene Politiker dieses Jahr ausgesetzt sehen und das wird sich eher verstärken 07:21 OPTIONALER O-TON

Trotzdem sollten sich User*innen bewusst sein, dass wir es bei jeder Form von Social-Media-Kommunikation von Politikern und Politikerinnen mit einer BEWUSSTEN Inszenierung zu tun haben.

10:35 egal ob ich jetzt mein langweiliges Bild drei weiße Männer im Paul Löwe Haus hochlade oder mit Flasche Wein ins Wohnzimmer setze und Möbelstück zusammenbaue ist beides Ergebnis einer bewussten Inszenierung. 10:53

Und auch sonst sieht der Politikberater Hägelmann noch Aufholbedarf bei der Social Media-Strategie vieler Politiker*innen. Vor allem bei der zielgruppengerechten Ansprache:

12:25 Diese Logik, die Stückweit aus dem Online-Marketing kommt, wo gibt es sogenannte Touchpoints also Kontaktpunkte zwischen meiner Marke und der Zielgruppe, die ist im politischen Raum noch nicht so ganz durchgesickert und da gibt es aus meiner Sicht großen Nachholbedarf. 12:42

Eines ist klar: Der Wahlkampf auf Social Media wird sich in den nächsten Jahren also eher noch verstärken. Vielleicht reden wir in 10 Jahren dann nicht mehr über Facebook oder Instagram, sondern über andere Netzwerke. Aber der Grundmechanismus wird nicht weggehen. Die Erstwähler*innen von heute sind 2003 geboren – 2007 kam das erstes Smartphone raus. Da ist es ganz klar, dass die politische Inhalte anders konsumieren als ich oder meine Eltern. Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten und wird sich wahrscheinlich eher noch verstärken.

Wie sieht es bei Euch aus? Werdet Ihr euch über die Bundestagswahl dieses Jahr mehr über Social Media informieren? Oder folgt ihr vielleicht schon einer Partei, einem Politiker oder einer Politikerin? Lasst es uns wissen!

Und wenn Ihr noch Tipps für Euer Social Media Profil braucht, hat unser Experte Bendix Hägelmann hier noch 3 wertvolle Tipps für Euch:

