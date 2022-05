Frauenleiche in Wald bei Hamburg entdeckt Stand: 14.05.2022 19:35 Uhr In einem Waldgebiet bei Stelle im Landkreis Harburg ist am Sonnabend die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Hamburger Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Am Sonnabendmorgen ging ein Hinweis bei der Polizei in Harburg ein. Daraufhin fuhr ein Streifenwagen in das Waldgebiet bei Stelle. Dort entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche der 35-jährigen Frau. Sie gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Schnell geriet ein 31-Jähriger in den Fokus der Polizei. Der Mann wurde festgenommen. Er gilt als dringend tatverdächtig und sitzt nun in Untersuchungshaft. Am Sonntag soll er vor den Haftrichter kommen.

Tatort wird im südlichen Hamburg vermutet

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau nicht in dem Waldgebiet getötet wurde. Sie vermutet den Tatort im südlichen Hamburger Stadtgebiet. Deshalb haben die Staatsanwaltschaft Hamburg und die Hamburger Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen der Tat ist momentan noch nichts bekannt.

