Stand: 31.05.2019 17:33 Uhr

Altonale: Das große Kultur- und Stadtteilfest beginnt

Am Freitagabend hat die 21. Altonale, Norddeutschlands größtes Kultur- und Stadtteilfest in Hamburg begonnen. Damit wird Altona nun wieder für zwei Wochen zur großen Bühne mit einem umfangreichen Kulturprogramm.

Lesungen, Performances, Balkon-Theater

Bekannte Autoren lesen im privaten Wohnzimmer oder auf einer Barkasse, Schauspieler machen Theater in einem Krankenhaus und Nachbarn zeigen Performances auf ihren eigenen Balkonen. Mehr als 200 solcher typischer Altonale-Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Bekannte Autoren wie Sasa Stanisic und Jan Brandt sind dabei. Das Besondere: Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, so viel zu zahlen, wie sie möchten.

Stadtteilkultur: Die Altonale hat begonnen NDR 90,3 - 31.05.2019 17:00 Uhr Autor/in: Kaiser, Daniel Altona wird jetzt wieder zwei Wochen lang zu einer großen Bühne. Am Freitagabend hat die 21. Altonale, Norddeutschlands größtes Kultur- und Stadtteilfest gegonnen. Das Besondere: Der Eintritt ist überall frei.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stadtteil wird zur Galerie

Vor dem Altonaer Rathaus befindet sich wieder das Festivalzentrum. Außerdem wird der ganze Stadtteil zu einer Galerie, weil mehr als 50 Künstler ihre Arbeiten in den Schaufenstern der umliegenden Geschäfte ausstellen. Das Altonale-Motto ist in diesem Jahr "Reichtum". Dazu gibt es unter anderem am Sonntag an einer langen Tafel ein großes gemeinsames kostenloses Essen, das aus überschüssigen Lebensmitteln zubereitet wird.

Das internationale Festival der Straßenkünste "Stamp" mit Künstlern aus aller Welt findet in diesem Jahr am Abschlusswochenende vom 14. bis zum 16. Juni zeitgleich zum Straßenfest statt.

Weitere Informationen Altonale feiert 20. Geburtstag mit neuem Konzept Zum ersten Mal gibt es für die vielen Veranstaltungen auf Hamburgs größtem Kulturfestival keine festen Eintrittspreise. Jeder soll selbst entscheiden, ob und wie viel er zahlt. (31.05.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.05.2019 | 17:00 Uhr