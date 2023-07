Stand: 26.07.2023 15:23 Uhr Arbeitsunfall in Wilhelmsburg: Zwei Männer verletzt

Auf dem Gelände einer Logistikfirma in Wilhelmsburg sind am Mittwoch zwei Männer bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Sie zogen sich beim Hantieren mit Chemikalien Verätzungen an Armen und Beinen zu. Beide kamen ins Krankenhaus. Feuerwehrleute in Chemikalien-Schutzanzügen sicherten anschließend den beschädigten Behälter, aus dem die ätzende Flüssigkeit ausgetreten war.

