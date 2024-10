Stand: 22.10.2024 17:49 Uhr Arbeitsunfall im Hamburger Hafen: Mann von Stahlträger getroffen

Am Dienstagnachmittag ist ein Mann im Hamburger Hafen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war er wohl in Höhe des Rethedamms auf einem Arbeitsschiff im Einsatz, als ihn ein Stahlträger am Kopf traf. Rettungskräfte benutzten den betriebseigenen Kran mit Personenkorb, um den bewusstlosen Mann vom Schiff zu holen. Laut Feuerwehr kam er mit einem Schädelhirntrauma und einer Verletzung am Auge in die Klinik. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt.

