Arbeitsunfall bei Aurubis: 53-Jähriger schwer verletzt

Beim Kupferproduzenten Aurubis ist bei einem erneuten Arbeitsunfall am Freitagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Der 53-Jährige wurde auf dem Betriebsgelände am Müggenburger Hauptdeich auf der Veddel von einem Krankhaken in 25 Meter Höhe eingequetscht. Das Landeskriminalamt ermittelt inzwischen zur Ursache und zum Hergang des Unfalls. Bei einem Arbeitsunfall im Mai waren bei Aurubus drei Mitarbeiter gestorben, nachdem Stickstoff ausgetreten war.

