Stand: 08.05.2023 09:00 Uhr Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Harvestehude

Auf einer Baustelle in der Hochallee in Harvestehude ist am Montagmorgen ein Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Er fiel auf ein Dach und brach sich dabei ein Bein. Fast zeitgleich kam es nur wenige hundert Meter entfernt zu einem weiteren Feuerwehreinsatz auf einer Baustelle: In der Hartungstraße war ein Arbeiter aufgrund einer Erkrankung auf einem Gerüst zusammengebrochen.

