Arbeitsunfall: Behinderungen im Bahnverkehr

Ein Notarzteinsatz auf der Bahnstrecke zwischen Wilhelmsburg und Veddel hat am Dienstagmorgen im Süden Hamburgs für erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Die Strecke wurde zwischen 6.50 und 8.30 Uhr für den Fern- und S-Bahn-Verkehr gesperrt, wie ein Sprecher der Hamburger Bundespolizei sagte. Danach konnten die Züge wieder fahren, es kam aber auch in der Folge zu Verspätungen. Zahlreiche Pendler standen wartend auf den Bahnhöfen, teilweise wurde für die S-Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.

Arbeiter von Stahlträger getroffen

Der Bauarbeiter wurde den Angaben zufolge in der Nähe des Wilhelmsburger Bahnhofs beim Aufbau einer Lärmschutzwand in Höhe der Karl-von-Thielen-Brücke von einem Stahlträger getroffen. Ein einbetonierter fünf Meter hoher Stahlpfeiler habe sich gelöst und sei gegen einen weiteren Pfeiler gekracht, der auf das Bein des Mannes fiel. Der Bauarbeiter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Versorgung des Verletzten musste die Strecke gesperrt und der Strom abgeschaltet werden. Da die Gleise dort parallel zueinander verlaufen, war nicht nur die S3 betroffen, auch der gesamte Fernverkehr Richtung Süden und aus Niedersachsen Richtung Hamburg war lahmgelegt.

