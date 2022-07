Stand: 04.07.2022 11:28 Uhr Arbeitskosten in Hamburg deutschlandweit am höchsten

Hamburg ist für Arbeitgeber bundesweit das teuerste Pflaster: Die Arbeitskosten lagen hier nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Jahr 2020 mit 42,85 Euro pro Stunde höher als in allen anderen Bundesländern. Auch in den anderen beiden Stadtstaaten sind sie hoch. Am niedrigsten waren die Arbeitskosten mit 29,27 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. | Sendedatum NDR 90,3: 04.07.2022 12:00

