Stand: 06.02.2025 13:05 Uhr Arbeiter stürzt auf Baustelle in Lurup aus großer Höhe

In Lurup ist am Vormittag ein Mann bei einem schweren Arbeitsunfall verletzt worden. Laut Feuerwehr stürzte der Arbeiter auf einer Baustelle an der Jevenstedter Straße rund sechs Meter in die Tiefe. Sanitäter und ein Notarzt rückten an und brachten den Mann ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt er nicht.

