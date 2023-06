Stand: 07.06.2023 21:26 Uhr Arbeiter auf Baustelle der Bahn durch Stromschlag verletzt

Auf einer Baustelle der Deutschen Bahn ist ein Arbeiter durch einen Stromschlag verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf den Gleisen zwischen den Haltestellen Langenfelde und Stellingen. Ein Bagger war dort mit der Schaufel zu dicht an eine Oberleitung geraten. Ein 53-Jähriger, der in der Nähe mit einem Schweißgerät arbeitete, erlitt einen Stromschlag. Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort. Er kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus, ist nach Angaben der Deutschen Bahn aber nur leicht verletzt. Die Bundespolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

