App "Koloniale Orte" arbeitet Hamburgs koloniale Geschichte auf

Die neue App "Koloniale Orte" soll Hamburgerinnen und Hamburgern die koloniale Geschichte ihrer Stadt nahebringen, wie die Pressestelle des Senats am Mittwoch mitteilte. An Orten wie dem Rathaus, dem Bernhard-Nocht-Institut und der Handelskammer kann man Hamburgs koloniale Verbindungen kennenlernen. Mit dem Programm könne man sich "interaktiv auf Spurensuche begeben und die viel zu lange unsichtbaren dunklen Kapitel unserer Geschichte endlich sichtbar machen", so Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) zum Start des Projekts.

