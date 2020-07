Stand: 20.07.2020 20:32 Uhr - NDR 90,3

Anwohnerparken: Hamburg zieht positive Bilanz

Mehr als 1.800 öffentliche Parkplätze, rund 2.300 Privatautos und dazu viele Besucherinnen und Besucher: Kein Wunder, dass im Hamburger Schanzenviertel und im angrenzenden Karoviertel laut einer Untersuchung sogar nachts 90 Prozent der Parkplätze belegt waren. Um die Paksituation zu entspannen, führte die Stadt Anfang Mai dort zwei Bewohnerparkgebiete ein. Nun wurde eine vorerst positive Bilanz gezogen.

Positive Bilanz für Anwohnerparken in der Schanze Hamburg Journal - 20.07.2020 19:30 Uhr Seit Mai gibt es in der Sternschanze und im Karoviertel Anwohnerparkzonen. Laut Senat hat sich die Parksituation dadurch entspannt. Bewohner bemängeln jedoch fehlende Kontrollen.







Verkehrsbehörde spricht von viel Kontrolle

"Wir glauben, dass das gut angelaufen ist und dass wir dort auch einen hohen Kontrolldruck haben", sagt Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). "Wir haben pro Parkgebiet etwa 1.000 Parkausausweise rausgegeben und wir haben die Situation, dass sich die Lage deutlich gebessert hat."

6.800 Ordnungswidrigkeiten wurden in den beiden Zonen seit Mai geahndet. Die Menschen in der Sternschanze sind größtenteils zufrieden mit der neuen Anwohnerparkzone, bemängeln jedoch die Kontrollen. "Tagsüber funktioniert die Anwohnerparkzone ganz gut, abends und am Wochenende leider noch nicht so", sagt Schanzenbewohner Henning Brauer. "Vermutlich weil dann zu wenig Kontrollen stattfinden, so sehen wir das zumindest hier im Viertel."

Anjes Tjarks hingegen sagt, man werde beobachten, ob zu den richtigen Zeiten kontrolliert werde. "Wir wollen immer nach einem Jahr Bilanz ziehen und haben da sicher auch noch den einen oder anderen Nachjustierungs- und Anpassungsbedarf, aber da sind wir sehr flexibel", so der Verkehrssenator.

Gewerbetreibende im Karoviertel zufrieden

Im angrenzenden Karoviertel betreibt Lutz Petrowsky einen Laden für Cannabisprodukte. Einen Parkschein für Gewerbe hat er nicht beantragt, da sein Betrieb noch keinen eigenen Firmenwagen hat. Er beliefert von hier aus auch seine drei anderen Läden. Sein Fazit bis jetzt ist positiv. "Ich sehe für normale Gewerbetreibende jetzt nicht das riesengroße Problem", sagt Petrowsky. "Für die Kunden ist es angenehmer geworden und es ist auch insgesamt angenehmer geworden, weil der Verkehr abgenommen hat." Es seien nicht mehr so viele Parkplatzsuchende unterwegs, weil viele das Viertel mieden. "Sie sie wissen, dass sie hier bezahlen müssen. Darum ist hier die Atmosphäre deutlich angenehmer für alle."

Parkgebiete westlich der Alster geplant

In der Innenstadt sind ab Herbst vier weitere Bewohnerparkgebiete in der Nähe der Alster geplant. Profitieren sollen auch hier die Anwohnerinnen und Anwohner. Auch hier sind am Nachmittag keine kritischen Stimmen zu hören. Ob die positive Stimmung anhält, wird sich zeigen. Im September geht es los, mit den Bewohnerparkgebieten westlich der Alster.

