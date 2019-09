Stand: 08.09.2019 10:34 Uhr

Neue Parkzonen am Airport: Tausende Knöllchen

Die Mitte Juni ausgeweiteten Parkzonen für Anwohner am Hamburger Flughafen halten viele Reisende offenbar nicht davon ab, ihre Autos dort abzustellen. In den ersten sechs Wochen nach Einrichtung der Zonen in Fuhlsbüttel und angrenzenden Stadtteilen erfasste der Landesbetrieb Verkehr fast 7.500 Ordnungswidrigkeiten. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor.

350 Autos abgeschleppt

Die Bußgelder für die Autofahrer liegen in der Regel zwischen 10 und 30 Euro. Wenn die Autos trotz Knöllchen nicht verschwinden, fordert die Polizei einen Abschlepper an. Das geschah im Juli und August insgesamt 350 Mal. In solchen Fällen kommen auf die Autobesitzer im Schnitt weitere 200 Euro an Kosten zu.

Karte: Alte und neue Anwohner-Parkzonen am Airport

Tausende Parkausweise ausgestellt

In den Zonen dürfen Autofahrer ihr Fahrzeug in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr nur mit Parkscheibe für maximal drei Stunden abstellen. Anwohner können einen Bewohnerparkausweis beantragen, seit Kurzem auch online. Bis Ende Juli wurden davon annähernd 3.500 ausgestellt. Mit der Regelung reagierten die Behörden Mitte Juni auf den Ärger über Flugreisende, die die teuren Parkgebühren am Airport umgehen wollen und ihr Auto in den Wohngebieten stehen lassen.

Parken am Flughafen: Viele Knöllchen NDR 90,3 - 08.09.2019 09:00 Uhr Mitte Juni sind die Anwohner-Parkzonen am Hamburger Flughafen ausgeweitet worden. Dennoch hält es viele nicht ab, dort in den Wohngebieten zu parken. 7.500 Straftzettel wurden seitdem verteilt.







Parkende Autos demoliert

Im Juli hatte es auch Ärger um dort abgestellte Autos gegeben, die von Unbekannten demoliert worden waren. Mehr als 200 Fahrzeuge waren innerhalb kurzer Zeit beschädigt worden. Es gibt Spekulationen, dass die Taten im Zusammenhang mit Konflikten unter konkurrierenden sogenannten Park-and-Fly-Unternehmen stehen könnten.

