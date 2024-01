Stand: 08.01.2024 17:43 Uhr Anwalt: Christina Block hat Kinder nicht aus Dänemark holen lassen

Im Sorgerechtsstreit um zwei Kinder der Unternehmerin Christina Block hat der Anwalt der Hamburgerin eine Beteiligung seiner Mandantin an der gewaltsamen Rückholaktion in der Silvesternacht bestritten. "Entgegen einiger Behauptungen hat sie zu keinem Zeitpunkt dritten Personen einen Auftrag erteilt, ihre geliebten Kinder mit Gewalt aus Dänemark nach Hamburg zu verbringen", teilte Rechtsanwalt Otmar Kury am Montag mit. Christina Block sei eine "absolut rechtstreue Persönlichkeit".

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.01.2024 | 18:00 Uhr