Antisemitismus an Schulen beschäftigt heute die Bürgerschaft Stand: 20.12.2023 07:59 Uhr Auch an Hamburgs Schulen kommt es zu antisemitischen Aktionen oder Äußerungen. Wird dagegen genug unternommen? Das ist heute Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Antisemitische Schmierereien und eine verbrannte Israel-Flagge - bislang gab es an Hamburgs Schulen nur einzelne Vorfälle. Doch alle Parteien sind sich einig, dass das nicht ohne Konsequenzen bleiben darf. Gleich über drei Anträge dazu wird die Bürgerschaft heute abstimmen.

Unterstützung für Projekte gefordert

SPD und Grüne wollen vom Senat genauer wissen, wie gegen religiösen Extremismus vorgegangen wird. Und sie fordern allgemein mehr Unterstützung für entsprechende Projekte. Das ist der Opposition zu wenig. Die AfD sagt: Der Schutz jüdischen Lebens müsse als Bildungsziel ins Schulgesetz. Und die CDU will bei der Lehrerausbildung ansetzen. Der Kampf gegen Antisemitismus und radikal-islamische Propaganda müsse dort fester Bestandteil werden.

Genaue Zahlen gibt es nicht

Von der Schulbehörde heißt es: Man sei nicht untätig. So habe das Landesinstitut für Lehrerbildung seit dem Hamas-Angriff schon viele Beratungen und Fortbildungen angeboten. Wie viele antisemitische Vorfälle es an Schulen bis jetzt konkret gegeben hat, kann die Schulbehörde nicht sagen. Eine aktuelle Statistik liege dazu leider nicht vor, teilte sie auf Anfrage von NDR 90,3 mit.

Auch Folgen der Haushaltskrise ein Thema

Darüber hinaus will sich die Bürgerschaft in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr erneut mit der Schuldenbremse und den Folgen der Haushaltskrise im Bund für die Hansestadt befassen.

