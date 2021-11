Anschubfinanzierung für den Hochbunker in Altona Stand: 15.11.2021 13:22 Uhr Was macht man mit einem alten Weltkriegsbunker? Eine Genossenschaft in Altona will den Hochbunker an der Schomburgstraße für Stadtteilkultur und zur Energieerzeugung nutzen. Hamburg zahlt jetzt eine halbe Million Euro dazu.

Seit zehn Jahren schwärmen Menschen aus Altonas Szene vom Umbau des Doppelbunkers in der Schomburgstraße. Doch das alternative Projekt ist 15 Millionen Euro teuer. Nun helfen 540.000 Euro aus dem Quartiersfonds als Anschub-Finanzierung, sagt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD): "Da hängen ja keine Großkonzerne dran, sondern hier ist ja ein bisschen eine Graswurzelgeschichte." Daher sei es okay, am Anfang ein wenig Schubkraft zu geben. Doch später müsse das Projekt "allein fliegen".

Bürgerräume und ein Gemüsegarten

Also keine Dauer-Subventionen. Die Genossenschaft will Geld verdienen durch Wärmepumpen und durch die Vergasung von Holz. So soll man ein Schwimmbad und 1.000 Haushalte beheizen können. Altonas Bezirkschefin Stefanie von Berg (Grüne) sagt: "Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man mit Bunkern heute noch etwas anfangen kann. Wir nutzen einen Teil für die Kultur und den anderen Teil für die Energieproduktion." Bis 2025 sollen im Bunker auch Probenräume, ein Bürgertreff und ein Gemüsegarten entstehen.

AUDIO: Hochbunker in Altona: Anschubfinanzierung für große Pläne (1 Min) Hochbunker in Altona: Anschubfinanzierung für große Pläne (1 Min)

3D-Wandbild an der Fassade

Im August hatte der Hamburger Künstler "1010" auf einer Fläche von etwa 40 mal 20 Metern ein großflächiges Wandbild an die graue Fassade gemalt. Das riesige Kunstwerk wird zum Teil finanziert durch den Verkauf von Kunstdrucken: Die Affenfaust-Galerie, die das Projekt organisiert hat, verkauft Drucke der "1010"-Bunker-Arbeit.

Weitere Informationen Hochbunker in Altona wird großflächig bemalt Der Hamburger Künstler "1010" verziert einen Hochbunker in der Schomburgstraße in Altona. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.11.2021 | 13:00 Uhr