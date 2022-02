Anmeldungen: Gymnasien vor Stadtteilschulen in Hamburg Stand: 21.02.2022 14:17 Uhr Die Eltern hatten wieder die Wahl: auf welche weiterführende Schule soll ihr Kind gehen? Hamburgs Schulbehörde hat am Montag bekannt gegeben, wie sich die knapp 14.700 Anmeldungen nach den Sommerferien verteilen.

52 Prozent der Kinder sind fürs Gymnasium angemeldet worden, knapp 48 Prozent für die Stadtteilschulen. An mittlerweile allen Stadtteilschulen in Hamburg kann Abitur gemacht werde - nach der 13. Klasse. Obwohl also dort ein Jahr länger Zeit bleibt, haben sich mehr Eltern, Schülerinnen und Schüler als im vergangenen Jahr für eines der 63 Gymnasien entschieden. Insgesamt fast 7.700. Rund 7.000 Kinder wollen auf eine Stadtteilschule, also etwa 230 weniger als im Vorjahr.

Insgesamt sei die Zahl der Anmeldungen für die fünften Klassen an den weiterführenden staatlichen Schulen nach bisherigem Stand mit 14.696 Schülerinnen und Schülern aber nahezu gleich wie im Vorjahr (14.771), teilte die Schulbehörde am Montag mit.

4 der 59 Stadtteilschulen verzeichnen die höchsten Anmeldezahlen - auf Platz eins ist die Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude. Das nach Zahlen beliebteste Gymnasium in Hamburg ist das Gymnasium Allee in Altona.

Schulwahl: Unterschiede in den Bezirken

Unterschiede gibt es laut Schulbehörde in den Bezirken: So hätten sich in Hamburg-Mitte 68 Prozent der Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern für den Besuch einer Stadtteilschule entschieden. Auch in Hamburg-Nord (58 Prozent), Bergedorf (51 Prozent) und Harburg (51 Prozent) sei es jeweils mehr als die Hälfte gewesen. In Eimsbüttel (68 Prozent), Altona (60 Prozent) und Wandsbek (57 Prozent) fiel die Wahl dagegen häufiger auf das Gymnasium.

Entscheidung fällt im April

In der zweiten Aprilhälfte erfahren die Eltern, ob ihr Kind auch von der Wunschschule angenommen werden kann. Bei zu vielen Anmeldungen wird von der Behörde eine andere Schule zugewiesen.

In Hamburg können Eltern ihre Kinder an jeder weiterführenden Schule anmelden. Werden mehr angemeldet als es Schulplätze gibt, haben laut Schulbehörde die Kinder Vorrang, die aufgrund einer besonderen soziale Härte auf den Besuch der Schule angewiesen sind, deren Geschwister bereits die Schule besuchen oder die am nächsten zur Schule wohnen

