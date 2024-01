Anmelderunde für Schulen in Hamburg: Rekordbeteiligung erwartet Stand: 08.01.2024 06:39 Uhr Mit Spannung blicken viele Eltern und Kinder in Hamburg auf das neue Schuljahr 2024/2025, das im Sommer beginnt. Dafür beginnen jetzt die Anmelderunden erst an den Grundschulen, vier Wochen später an Gymnasien und Stadtteilschulen.

Eines weiß die Schulbehörde jetzt schon: Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern geben. Und wahrscheinlich auch einen neuen Rekord. Zum Beispiel in den fünften Klassen der Stadtteilschulen und Gymnasien. Denn im laufenden Schuljahr hat man 400 Kinder mehr in den vierten Klassen gezählt als derzeit die fünften Klassen besuchen. Das teilte die Schulbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 mit.

Anmeldungen für 5. Klassen starten im Februar 2024

Insgesamt gibt es in den vierten Klassen fast 16.400 Schüler. Für die Jahrgangsstufe 5 müssen sie vom 5. bis 9. Februar angemeldet werden. An den meisten Grundschulen startete die Anmelderunde am 8. Januar. Die neuen Erstklässler bekommen zwar eine Einladung in die regional zuständige Grundschule. In Hamburg gibt es aber freie Schulwahl, so dass eigentlich auch jede eine andere Schule besucht werden kann. In rund 95 Prozent der Fälle kommt nach Angaben der Schulbehörde jedes Kind auch tatsächlich auf seine Wunschschule.

