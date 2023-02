Stand: 07.02.2023 08:51 Uhr Anklage gegen Tierpark-Chef Albrecht erhoben

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Chef des Tierparks Hagenbeck, Dirk Albrecht, erhoben. Das berichtete die "Hamburger Morgenpost" am Dienstag. Albrecht wird vorgeworfen, den Betriebsrat an der Arbeit gehindert zu haben - beispielsweise, in dem er den Betriebsrats-Chef einfach vor die Tür setzen wollte. Der Streit zwischen Tierpark-Chef und Betriebsrat dauert seit Jahren an.

