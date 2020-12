Angriff mit dem Beil: 53-Jähriger in Lebensgefahr Stand: 03.12.2020 12:01 Uhr In Hamburg-Bergedorf ist ein Streit an einer Haustür eskaliert. Ein 53-Jähriger wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Der Mann und seine Frau waren zuvor schon mehrfach mit einem 45-Jährigen aneinander geraten. Am Mittwochvormittag suchte das Ehepaar den Mann in Bergedorf erneut auf. Bereits vor der Haustür in der Straße Am Güterbahnhof eskalierte die Situation. Erst schlug der 45-Jährige der Frau mit der Faust ins Gesicht, woraufhin sie bewusstlos zu Boden ging.

Mit Küchenbeil auf Kopf geschlagen

Anschließend kämpften die beiden Männer miteinander. Dabei griff der 45-Jährige plötzlich zu einem Küchenbeil und schlug seinem Kontrahenten damit auf den Kopf. Der 53-Jährige erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Der Angreifer flüchtete, stellte sich aber wenige Stunden später der Polizei. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.

AUDIO: Streit eskaliert in Bergedorf - Mann schwer verletzt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.12.2020 | 12:00 Uhr