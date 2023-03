Stand: 25.03.2023 09:59 Uhr Angriff mit Messer in Berne

In Farmsen-Berne ist ein Mann am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung durch Schnitte im Gesicht verletzt worden. Der Täter konnte trotz Sofortfahndung der Polizei zunächst nicht gefasst werden. Gegen halb acht am Abend waren am U-Bahnhof Berne zwei Männer in Streit geraten - laut Polizei kannten sie sich. Plötzlich soll der eine den anderen von hinten angegriffen möglicherweise auch mit einem Messer. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

