Angriff mit Gaspistole auf 26-Jährigen in Hamburg

Angriff mit Gaspistole auf 26-Jährigen in Jenfeld Stand: 25.11.2021 13:15 Uhr Nach einem Angriff mit einer Gaspistole auf einen 26-Jährigen im Hamburger Stadtteil Jenfeld sucht die Polizei zwei Tatverdächtige. Einer der beiden im Alter von 25 und 29 Jahren soll auf einen Türsteher geschossen haben.

Die Kontrahenten sollen sich bereits vor einigen Tagen vor einem Kulturverein gestritten haben. Das Opfer, ein 26-jähriger Türsteher, hatte den beiden Männern den Zutritt verweigert - weil sie keinen Mund-Nasenschutz aufsetzen wollen. Am Mittwochabend fuhren die beiden Besucher dem Türsteher hinterher. In der Kelloggstraße hielten sie den Wagen des 26-Jährigen an, per Lichthupe. Der Türsteher stieg aus seinem Wagen, auch die beiden anderen Männer verließen ihr Fahrzeug. Einer von ihnen feuerte dann plötzlich mit einer Reizgaspistole auf den 26-Jährigen. Der Mann erlitt Augenreizungen durch das Gas und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach Tatverdächtigen bislang erfolglos

Die beiden Angreifer konnten mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz flüchten. Sie sind der Polizei wegen früherer Delikte bekannt. Eine erste Fahndung nach ihnen blieb bislang erfolglos.

