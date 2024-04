Stand: 17.04.2024 16:58 Uhr Angriff auf Transmenschen: Verdächtiger ermittelt

Nach einer Attacke auf einen jungen Transmenschen in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Zur Tatzeit am 17. Januar dieses Jahres war der Beschuldigte den Angaben zufolge 14 Jahre alt, das Opfer 19 Jahre alt. Laut Polizei war der Angegriffene in einer Einkaufspassage am Ballindamm unterwegs, als er von dem Verdächtigen zunächst homophob beleidigt und dann geschlagen wurde. Der 14-Jährige zu einer Jugendgruppe, die das Opfer bis vor das Einkaufszentrum verfolgte. Dort trat der Beschuldigte dieses zu Boden, bevor Zeugen eingriffen. Anschließend floh die Jugendgruppe vom Tatort.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.04.2024 | 17:00 Uhr