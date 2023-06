Stand: 19.06.2023 16:26 Uhr Angriff auf Rollstuhlfahrer in der Hafencity - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Angriff auf einen Rollstuhlfahrer in der Hafencity sucht die Hamburger Polizei jetzt Zeuginnen und Zeugen. Ein Mann soll den 26-Jährigen am Sonntagnachmittag vor der Elbphilharmonie beleidigt haben. Als der Behinderte weiterfahren wollte, soll der Unbekannte ihm in den Nacken geschlagen und gegen seinen Rollstuhl getreten haben. Nach der Attacke lief der Angreifer weg.

