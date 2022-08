Stand: 02.08.2022 17:22 Uhr Angriff auf Joggerin in Bergedorf: Polizei sucht Zeugen

In Bergedorf ist eine Joggerin am Dienstagmorgen von einem Unbekannten angegriffen worden. Gegen 8 Uhr war die 24-Jährige in einem Waldstück zwischen Bergedorf und Wentorf unterwegs, als der dunkel gekleidete Mann sie attackierte und zu Boden warf. Er soll etwa 30 Jahre alt sein und Glatze, Dreitagebart und abstehende Ohren haben. Die Frau wehrte sich und konnte schließlich fliehen. Die Polizei sucht mögliche Zeuginnen und Zeugen. | Sendedatum NDR 90,3: 02.08.2022 17:00

