Angriff auf Arztpraxis: Mehrere Menschen verletzt

In Hamburg-Altona hat ein Unbekannter in einer Arztpraxis eine übel riechende Flüssigkeit verschüttet, bei der es sich möglicherweise um Buttersäure handelte. Am Freitagmittag betrat der vermummte Mann mit einer blauen Jacke und Handschuhen bekleidet die Praxis in der Großen Bergstraße und verschüttete die Flüssigkeit. Mehrere Menschen klagten im Anschluss über Atemwegsreizungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Täter konnte unerkannt aus der Praxis fliehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannter verschüttet Flüssigkeit in Praxis NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.10.2019 17:00 Uhr Ein vermummter Mann hat in einer Arztpraxis in Altona eine übel riechende Flüssigkeit verschüttet. Mehrere Menschen klagten über Atemwegsreizungen. Helene Buchholz berichtet.







Praxis gehört ehemaligem Schura-Vorsitzenden

Warum der Täter die Arztpraxis angriff, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte es für die Tat einen politischen Hintergrund geben, weshalb der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Die allgemeinmedizinische Praxis gehört einem ehemaligen Vorsitzenden der Schura, dem Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, wie NDR 90,3 berichtete. Er hatte vor gut eineinhalb Jahren sein Amt niedergelegt, weil er einen Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien gegen die Kurden öffentlich begrüßt hatte. Der Arzt war damit in die Kritik geraten und hatte eine Debatte über die Staatsverträge mit Islamverbänden ausgelöst. Seit dieser Woche läuft erneut ein türkischer Militäreinsatz in Nordsyrien.

