Stand: 16.10.2023 08:00 Uhr Angeklagter Olearius sagt in Cum-Ex-Prozess aus

Im Cum-Ex-Prozess in Bonn hat am Montag erstmals der Angeklagte ausgesagt, Christian Olearius, der frühere Chef der Hamburger Warburg Bank. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm besonders schwere Steuerhinterziehung vor. Olearius beteuerte seine Unschuld, er habe weder wissentlich noch willentlich an strafbaren Cum-Ex-Geschäften mitgewirkt, so der 81-Jährige. Mit Spannung wird erwartet, ob Olearius Aussagen zum damaligen Hamburger Bürgermeister und jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machen wird. Olearius hatte damals versucht, drohende Steuerrückzahlungen von seiner Bank abzuwenden. Scholz bestätigte zwar die Treffen, bestritt aber, sich für den Bankier eingesetzt zu haben.

