Angeklagter Olearius beteuert in Cum-Ex-Prozess seine Unschuld

Im Cum-Ex-Prozess vor dem Bonner Landgericht hat am Montag der ehemalige Chef der Hamburger Privatbank Warburg, Christian Olearius, ausgesagt. Er wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Er habe weder wissentlich noch willentlich an strafbaren Geschäften mitgewirkt, sagte der 81-Jährige. Zugleich kritisierte Olearius die Ermittlungsbehörden und bezeichnete sich als Opfer einer Vorverurteilung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Steuerhinterziehung in 14 Fällen vor. Der Schaden für den Fiskus liege bei knapp 280 Millionen Euro, so die Anklage.

