Stand: 21.03.2023 09:41 Uhr Angeblich bewaffnete Person: Polizeieinsatz in Fuhlsbüttel

In Fuhlsbüttel ist die Polizei in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Ein Anrufer hatte eine bewaffnete Person gemeldet. Spezialkräfte haben daraufhin eine Unterkunft für psychisch auffällige Menschen an der Wellingsbütteler Landstraße durchsucht, dabei wurde eine Person überwältigt. Verletzt wurde niemand. Eine Waffe wurde offenbar nicht gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.03.2023 | 09:00 Uhr