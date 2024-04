Stand: 26.04.2024 06:55 Uhr Angeblich Wasserleiche gesehen: Großeinsatz in der Innenstadt

Weil ein anrufer eine Wasserleiche gemeldet hat, gab es am Donnerstagabend einen Großeinsatz in der Hamburger Innenstadt. Der Anrufer sagte, er habe die Wasserleiche im Alsterfleet an der Ludwig-Erhard-Straße gesehen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte suchten anderthalb Stunden den Bereich ab, unter anderem mit mehreren Booten und Drohnen - jedoch erfolglos. Unklar ist, ob es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat.

