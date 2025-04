Andrang im Westfield-Zentrum: Hochbahn und Polizei wappnen sich Stand: 18.04.2025 16:43 Uhr Staus in der Hafencity, volle U-Bahnen und Bahnsteige sowie verspätete Busse: Der Andrang auf das neue Westfield Hamburg Überseequartier hat vor einer Woche zu einem Verkehrschaos geführt. Am Ostersonnabend will die Hochbahn mehr Züge einsetzen - und die Polizei mehr Beamtinnen und Beamte.

An den Haltestellen Jungfernstieg und Überseequartier war es am vergangenen Sonnabend teilweise brechend voll. Viele Fahrgäste waren genervt von der Situation, auch weil die Bahnen der Linie U4 nur im Zehn-Minuten-Takt fuhren. Laut Hochbahn war das durch die Baustellensituation nicht anders möglich. Am Ostersonnabend sollen die Züge dort nun aber alle fünf statt zehn Minuten fahren, wenn der Ansturm wieder so groß wird.

Dringende Empfehlung: U-Bahn statt Auto

Sowohl die Hochbahn als auch das Westfield Hamburg Überseequartier empfehlen Gästen dringend, für die Anreise die Bahn statt das Auto zu nutzen. "Im Vergleich zu den Wartezeiten von bis zu einer Stunde im Auto bleibt es ein unschlagbares Angebot", sagte Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum.

Parkhaus war überlastet, Ampelschaltung soll überprüft werden

Die Hamburger Polizei will in der Hafencity mehr Personal einsetzen, um die Verkehrssituation im Blick zu haben und reagieren zu können. Am vergangenen Wochenende gab es insbesondere durch das fast komplett ausgelastete Parkhaus mit 2.500 Stellplätzen massive Verkehrsprobleme. Nun soll laut Polizei die Ampelschaltung, die unter anderem die Ein- und Ausfahrt in das Center regelt, überprüft werden.

