Andrang auf Hamburger Tafeln: Aufnahmestopp bei ersten Ausgabestellen

Andrang auf Tafeln: Aufnahmestopp bei ersten Ausgabestellen Stand: 02.06.2022 16:43 Uhr Die Situation der Hamburger Tafel und anderen Lebensmittel-Ausgabestellen in der Stadt spitzt sich zu. In Lohbrügge und in Bergedorf gibt es nun einen Aufnahmestopp für Hilfsbedürftige.

In Bergedorf hat bereits eine Ausgabestelle Aufnahmestopp. Nun meldet auch die Tafel der Kirchengemeinde St. Petri und Pauli in Bergedorf, dass dort keine weiteren Menschen mehr versorgt werden könnten. 120 Bedürftige holen sich dort regelmäßig Tüten mit Lebensmitteln ab.

Lange Warteschlangen und wenig Spenden

Ähnlich ist die Situation in den 30 Ausgabestellen der Hamburger Tafel: Die Warteschlangen sind zu lang, die Spenden zu knapp, die Ehrenamtlichen am Ende ihrer Kräfte. Die Situation in den 70 Lebensmittelausgabestellen in der Stadt, die wie in Bergedorf von Kirchengemeinden oder sozialen Einrichtungen betrieben werden, ist ähnlich dramatisch. Auch sie werden von der Hamburger Tafel beliefert.

Geschätzt 45.000 Menschen erhalten Hilfe von Tafel

Schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Ausgabestellen überlastet. Seit Kriegsbeginn sind Lebensmittel- und Geldspenden bei der Hamburger Tafel um 40 Prozent eingebrochen, sagt Vorstandsmitglied Julia Bauer. Sie schätzt, dass rund 45.000 Menschen in Hamburg von der Tafel mit Lebensmitteln versorgt werden.

