Anbindung der A26 an die A7 kommt voran

An der Autobahn 7 ist am Mittwoch das letzte 160 Tonnen schwere Teil für die erste Rampe des neuen Autobahnkreuzes Hamburg-Hafen eingehoben worden. Das Stück soll die A7 mit der A26 Richtung Stade verbinden. Die Brücke schließt die A26 an die A7 in Fahrtrichtung Norden an. Während einer Vollsperrung der A7 im Februar kommenden Jahres werden dann die Brückenteile direkt über der Fahrbahn errichtet. In drei Jahren soll die A26-Ost angeschlossen werden.

