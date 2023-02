Stand: 07.02.2023 19:30 Uhr Analyse prognostiziert Aufwind für den Tourismus

Für die Reisebranche könnte 2023 trotz Inflation und hoher Energiepreise zu einem Rekord-Jahr werden. Zu dem Ergebnis kommt die BAT-Tourismusanalyse, die am Dienstag in Hamburg veröffentlicht wurde. Demnach haben bereits jetzt 6 von 10 Deutschen eine Reise geplant. Nur 20 Prozent sind sich sicher, dass sie 2023 nicht verreisen werden. Laut Studie dürfte die Reisefrequenz damit wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen oder übersteigen. Deutschland werde zwar mit Abstand das beliebteste Ferienland bleiben, aber Marktanteile verlieren. Hiervon werden laut Prognose Ziele am Mittelmeer profitieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.02.2023 | 19:30 Uhr