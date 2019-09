Stand: 27.09.2019 07:55 Uhr

Amsinckstraße am Wochenende gesperrt

Die vielbefahrene Amsinckstraße wird über das Wochenende wegen Brückenbauarbeiten zwischen der Nordkanal- und der Süderstraße gesperrt. Der Verkehr wird von heute Abend um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr stadtauswärts über die Nordkanalstraße und den Nagelsweg sowie stadteinwärts über die Süderstraße, Hammerbrookstraße und Spaldingstraße umgeleitet, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die 1956 errichtete Amsinckstraßenbrücke muss den Angaben zufolge wegen ihres schlechten Zustands ersetzt werden. Der Neubau als Stahlverbundkonstruktion dauert laut Behörde voraussichtlich bis November 2021.

Nächtliche Sperrung des Elbtunnels

Eine weitere Einschränkung für Autofahrer betrifft in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag den Elbtunnel. Nachdem im Elbtunnel die Signalanlagen für den anstehenden A7-Ausbau angepasst wurden, müssen sie am Wochenende getestet werden. Dafür werde der Elbtunnel von Sonnabend um 22 Uhr bis Sonntag um 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsbehörde mit.

