Stand: 12.07.2023 06:27 Uhr Ampeln fallen nach Blitzeinschlag aus

In Hamburg sind am Mittwochmorgen im ganzen Stadtgebiet mehr als 100 Ampeln ausgefallen. Ursache ist ein Blitzeinschlag. Laut Polizei sollen in wenigen Stunden aber wieder alle Ampeln funktionieren. Ob das Unwetter weitere Schäden verursacht hat, ist nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 12.07.2023 | 05:30 Uhr