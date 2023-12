Stand: 22.12.2023 14:47 Uhr Amoktat in Prag: Tschentscher und Veit bekunden Beileid

Nach dem Amoklauf an der Prager Karls-Universität hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sein Beileid ausgedrückt. Auf der Plattform X - ehemals Twitter - wünschte er den Bürgerinnen und Bürgern von Hamburgs Partnerstadt viel Kraft in diesen schweren Zeiten. Auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) bekundete für die Bürgerschaft ihr Beileid. "Wir sind in Gedanken vor allem bei den Familien der Opfer, die nun ihre Lieben betrauern müssen und den Verwundeten wünschen wir baldige Genesung." Ein Student hatte am Donnerstag das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.12.2023 | 13:00 Uhr