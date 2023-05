Stand: 17.05.2023 15:13 Uhr Amokdrohung: Falscher Alarm bei Studio Hamburg

Falscher Alarm in einem Filmstudio im Hamburger Stadtteil Tonndorf. Das Studio Hamburg hatte am Mittwochnachmittag eine Amokdrohnung per E-Mail erhalten. Spezialkräfte der Hamburger Polizei sicherten das Gebäude ab, die Beschäftigen mussten in den Büros bleiben. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung geben.

