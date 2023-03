Stand: 28.03.2023 19:30 Uhr American-Football-Spiel im Volksparkstadion

Im Juni wird erstmals seit gut 15 Jahren ein American-Football-Spiel im Volksparkstadion gezeigt. Die Hamburg Sea Devils treffen dort dann auf Düsseldorf Rhein Fire. Für das Spiel am 11. Juni sind bereits 15.000 Karten verkauft, Ziel des Geschäftsführer der Hamburg Sea Devils, Max Paatz, sind 30.000 verkaufte Karten. Das wäre ein neuer Zuschauer-Rekord in der European League of Football, die im Sommer in ihre dritte Saison startet.

