Stand: 31.05.2022 18:24 Uhr American Football: Sea Devils wollen Titel in der ELF holen

Die Hamburg Sea Devils peilen in der European League of Football (ELF) den Titel an. Sie starten am Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Berlin Thunder in die neue Saison. Für das Spiel gegen die Berliner im Stadion an der Hoheluft waren am Dienstag 3.600 Karten verkauft. | Sendedatum NDR 90,3: 31.05.2022 16:30