Stand: 04.06.2023 15:37 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils verlieren Auftaktspiel in der EFL

Den Hamburg Sea Devils ist der Start in die neue Saison der European League of Football (EFL) misslungen. Der Finalist der beiden vergangenen Jahre unterlag am Samstagabend bei den Wroclaw Panthers mit 25:34 (14:21). Am kommenden Sonntag bestreiten die Sea Devils ihr erstes Heimspiel. Für die Partie im Volksparkstadion gegen Rhein Fire Düsseldorf sind nach Angaben des Clubs bisher mehr als 25.000 Karten verkauft worden.

