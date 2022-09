Stand: 10.09.2022 18:34 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils im Finale der ELF

Die Hamburg Sea Devils sind in der European League of Football (ELF) ins Finale eingezogen. Sie gewannen am Sonnabend im Stadion Hoheluft ihr Play-off-Halbfinale gegen die Raiders Tirol aus Österreich mit 19:7. Gegen wen die Mannschaft im Finale am 25. September antritt, entscheidet sich am Sonntag. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 10.09.2022 19:30

